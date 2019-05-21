محافظ بنى سويف يشكل لجان للمرور على المزارعين لعلاج الماشية من الجلد العقدى

بنى سويف :هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها وترقيمها ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن بلغ 189ألف و286 رأس، بواقع 164 ألف و178 من الأبقار، و25 ألف و108 من الأغنام والماعز، وذلك بنسبة 95 % تقريباً من المستهدف الكلى الذى يصل إلى 200 ألف رأس ماشية.

وأضاف المحافظ فى بيان له، إنه أعطى تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية، لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية، بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية، حيث أكد مدير عام الطب البيطرى أنه يتواجد في كل وحدة الأطباء البيطريون ومعاونوهم، بجانب الحملات المرورية على كافة التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.