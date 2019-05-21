محافظ المنوفية يشهد حفل الإفطار السنوى الثانى لتكريم رواد الطب البيطرى

المنوفية _محمد فتحى

شهد اليوم اللواء سعيد عباس ، محافظ المنوفية حفل الإفطار السنوي الثاني لتكريم رواد الطب البيطري 2019 ، والذي نظمتة مديرية الطب البيطرى بفندق جامعة المنوفية ، بحضور مديري مديريات الطب البيطري بالمنوفية والقليوبية والغربية وعمداء كليات الطب البيطري بالسادات والمنوفية .

بدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم وقد ألقي كلمة الترحيب الدكتور السيد عوض ، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، تم عرض فيلم تسجيلي قصير يوضح دور الطب البيطري وأنشطته المختلفة وما شهدة العام الماضي من إنجازات علي أرض محافظة المنوفية.

ووجه محافظ المنوفية، التحية للأطباء البيطريين المتميزين الذين بذلو الجهد للتصدي لمرض الجلد العقدي للأبقار والجدري للأغنام مما أدي إلي حصول المنوفية علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في حملة التحصين 2019 ، مؤكداً أن البيطريين هم مصدر لنهضة تنموية وثروة تذخر بها البلاد ، مشيراً الى أن الثروة الحيوانية تعد الجزء الرئيسي للأمن الغذائى في مصر ولا بد من المحافظة عليها .

وفي نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية ، الرواد البيطريين الذين ساهمو في حصول محافظة المنوفية علي المركز الثاني في حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي وكذا الإدارات البيطرية الحاصلة علي أعلي نسبة مئوية في التحصين علي مستوي المحافظة .