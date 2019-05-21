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محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:41 م
محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها جانب من الحفل
القليوبية - إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، في حفل تكريم خريجي المرحلة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وادارة التعليم الفني، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب، والدكتور هشام البطش نائب رئيس الجامعة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وصادق السيد مدير التعليم الفني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ، عن سعادته البالغة بإتمام المرحلة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر" مع خيرة شباب مصر الشباب الذي في يده الخير والنماء ومستقبل مصر الواعد، مقدما الشكر لرئيس جامعة بنها وأيضا للدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة السابق ولنواب رئيس الجامعة ومدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر على جهودهم المبذولة في إنجاح المبادرة.

وأكد المحافظ، أن "صنايعية مصر" هم قوي مصر الناعمة فلدينا شباب إذا تم منحهم  الفرصة سيكونوا مبدعين وهذا ما دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل أن تكون مصر قوة اقتصادية كبيرة، ولذا فإننا نجحنا في المحافظة بدعم الجامعة ومديرية التربية والتعليم اللذان لهما دور فعال ومميز في خدمة المجتمع والبيئة.

وطالب المحافظ، في كلمته بتأهيل الطلاب للقيام بمشروعات اقتصادية وأن المحافظة تدعم الشباب من أجل قيامهم بالمنافسة في سوق العمل فنجاح مصر الاقتصادي بأيدي شبابها ودعم الجامعة والتربية والتعليم ولدينا أساتذة خبراتهم وقدراتهم تفوق بكثير القدرات الدولية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية التي تحمل الخير لشباب مصر وصقل مواهب الطلاب وتدريبهم ليكونوا نموذج مشرف في المستقبل.

ووجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها التحية والتقدير للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية علي دعمه لجامعة بنها مطالبا بمزيد من الدعم المستقبلي، مشيدا بنجاح المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "صنايعية مصر".

وحول المبادرة قال رئيس الجامعة، إننا ندعم تلك المبادرات المجتمعية بشكل كامل وهناك تطور لمفهوم دور الجامعة في العمل المجتمعي والذي سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة، ونريد أن نجعل جامعة بنها هي بيت الخبرة الرئيسي في المحافظة والدور المجتمعي هو المستقبل الذي سنعمل عليه حيث تم التعاون مع المجتمع المحلي موجها الشكر لجمعية الشبان المسلمين والمستشار حمدي أبو العينين بصفة خاصة لدعمهم المرحلة الثانية.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتى تم تدشينها بجامعة بنها نجحت في تحقيق الأهداف التي تم وضعها لتلك المبادرة حيث تم تدريب 245 طالبا خلال المرحلة الثانية من طلاب التعليم الفني موجها التحية والتقدير لكل من ساهم في انجاح المبادرة التي قادتها محافظة القليوبية والجامعة حيث تم تدريب الطلاب علي الصناعات المختلفة. 

وأضاف، أنه تم اطلاق المبادرة بمشاركة  245 طالبا وطالبة من مدارس التعليم الفنى بالمحافظة شاركوا في ورش عمل تدريبية كمرحلة أولى بكليات الهندسة والفنون التطبيقية والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات والزراعة والطب البيطري وكافة الكليات بالجامعة التى توجد بها تخصصات تتعلق بالتعليم الفنى بهدف الأرتقاء بأفكارهم وتدريبهم واعدادهم ليكونوا نواة وركيزة للصناع المهرة في مصر بشكل يعود على الوطن بالإيجابية الحقيقية.

 

محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (1)
محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (

 

محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (10)
محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر 

 

محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (11)
محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (

 

محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (12)
محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (

 

محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر (16)
محافظ القليوبية يكرم 245 طالبا من خريجى ثانى مراحل مبادرة صنايعية مصر 

 


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