محافظ الفيوم: اقامة صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية جديدة

الفيوم – رباب الجالى

شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم،فى اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة شركة إميسال للأملاح، لمناقشة آليات العمل ونسب الإنتاج وأعمال التطوير بالمرحلة القادمة، بجانب بحث آليات تنمية وتطوير بحيرة قارون والتى ستشهد اقامة صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية جديدة.

شهد الاجتماع الدكتور عبد اللطيف الكردى رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بالآداء وتطوير العمل ونسب الإنتاج ومستوى العمالة وتوفير فرص العمل، بجانب بحث التوسعات بالعمل على افتتاح فرع جديد بالساحل الشمالى للبحيرة، الذى يشمل بجانب خط انتاج الأملاح صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية.

خلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم على التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة الانتاج، والعمل على التوسع بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، لافتاً إلى أن تنمية بحيرة قارون تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية من خلال البرنامج القومى لتنمية كافة البحيرات على مستوى الجمهورية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محافظ الفيوم بأن بحيرة قارون تعد مصدراً مهماً للدخل للعديد من الأسر بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به شركة اميسال للأملاح فى توفير فرص عمل للشباب بجانب العمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح.