video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم: اقامة صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية جديدة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:39 م
محافظ الفيوم: اقامة صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية جديدة اجتماع محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
إضافة تعليق

شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم،فى اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة شركة إميسال للأملاح، لمناقشة آليات العمل ونسب الإنتاج وأعمال التطوير بالمرحلة القادمة، بجانب بحث آليات تنمية وتطوير بحيرة قارون والتى ستشهد اقامة صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية جديدة.

شهد الاجتماع الدكتور عبد اللطيف الكردى رئيس مجلس إدارة شركة إميسال للأملاح والعضو المنتدب، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بالآداء وتطوير العمل ونسب الإنتاج ومستوى العمالة وتوفير فرص العمل، بجانب بحث التوسعات بالعمل على افتتاح فرع جديد بالساحل الشمالى للبحيرة، الذى يشمل بجانب خط انتاج الأملاح صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية.

خلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم على التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة الانتاج، والعمل على التوسع بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، لافتاً إلى أن تنمية بحيرة قارون تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية من خلال البرنامج القومى لتنمية كافة البحيرات على مستوى الجمهورية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محافظ الفيوم بأن بحيرة قارون تعد مصدراً مهماً للدخل للعديد من الأسر بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به شركة اميسال للأملاح فى توفير فرص عمل للشباب بجانب العمل على إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال استخلاص الأملاح.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لتقييم كفاءة الأداء وفاعلية الخدمات بالقطاعات

محافظ الفيوم يعلن الانتهاء من إصلاحات خط الطرد فى إبشواى

فيديو.. محافظ الفيوم يوزع 200 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان

محافظ الفيوم لـ"اليوم السابع": مدينة جديدة للحرفيين على مساحة 41 فدان.. وقريبا انتهاء مخطط استغلال 2760 فدان بالساحل الشمالى لبحيرة قارون.. وخطوات جادة للنهوض بالاستثمار والسياحة.. ومجمع سكنى تجارى ترفيهى

صور.. محافظ الفيوم يشهد قرعة الحجاج للحالات الإنسانية

محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمى لغسيل اليدين بمستشفى الصدر

الفيوم

محافظ الفيوم

اجتماع مجلس إدارة شركة اميسال للاملاح

تنمية بحيرة قارون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة