محافظ الدقهلية لموظفين تقاعسوا فى انهاء رخصة مواطن: "حرام عليكم بجد"

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة من التخطيط العمرانى وهيئة المساحة لرفع الموقع والمعاينة على الطبيعة وإنهاء إجراءات استخراج الرخصة خلال أسبوعين كحد أقصى، وذلك فى استجابة لطلب إحدى المواطنات تتضرر من عدم استخراج الرخصة.

وطلب محافظ الدقهلية من التخطيط العمرانى، الانتهاء من المخطط التفصيلى قائلا: "لو يحتاج الأمر أن أرسل كل يوم خطابا للهيئة لفعلت حتى ينتهى المخطط"، مضيفا: "حرام عليكم بجد"، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من قرار إزالة وعدم منحه ترخيص بناء لعدم انتهاء المخطط التفصيلى.

وفى نفس السياق طلب "شاروبيم" من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء إجراءات توصيل المياه لإحدى المواطنات التى تشكو عدم وجود مياه بمنزلها قائلا: "اتخذوا كافة الإجراءات التى ترفع الشكوى عنها بأسرع وقت".

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، قائلا خلاله "إننا هنا لقضاء حوائج الناس وليس تعطيلها وعلينا بذل المزيد لتلبية مطالب المواطنين الذين ليس لهم أحد غير الحكومة".

ووافق محافظ الدقهلية على صرف مساعدات مالية فورية لـ8 من المواطنين وإدراجهم فى برنامج تكافل وكرامة وطلب من السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ربطهم بالبرنامج على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم .

وطلب محافظ الدقهلية من أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بحث توفير 5 فرص عمل فى القطاع الخاص على أن تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية، كما طلب شاروبيم من وكيل وزارة الصحة توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لـ5 من المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأكد محافظ الدقهلية على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات حصول المتقدمين على الخدمة المطلوبة وتيسير إجراءات تنفيذها.