video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لإتاحة فرص العمل أمام شباب الإسكندرية..

محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» .. صور

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:42 م
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» .. صور محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306»
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه،محافظ الإسكندرية،بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر والذي يمثله إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر و شركة أسواق مصر اكسبريس للتطوير والإدارة والذي يمثلها أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة الشركة،لإنشاء "شارع 306" على الأرصفة الكائنة في شارع إستاد الجامعة مع أبو قير بمنطقة الازاريطة بالشاطبى،من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، جاء ذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة. 
 
وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم ،أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و حرصا من محافظة الإسكندرية على التعاون مع جميع الجهات المهتمة بدعم الشباب و توفير فرص عمل جديدة لهم، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة و القضاء على العشوائية،والتوسع في المناطق الترفيهية،ووضع حلول جذرية لاشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.
 
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن معايير اختيار الشباب الذين سيعملون في  المشروعات تتسم بأكبر قدر من و الحيادية و النزاهة والشفافية و تكافؤ الفرص بعدما تم وضع مجموعة من المعايير والشروط يمكن لأي شاب أن يطلع عليها، ويتقدم للمشروع عبر الموقع الالكتروني، دون تدخل بشري من أحد، داعياً الشباب لمتابعة الموقع الالكتروني http://street306.com/ar/  بصفة مستمرة، للتعرف على مواعيد الافتتاح وشروط التقديم. مشيرا بأنه سيتم افتتاح عدد من مواقع «شارع 306» خلال الأيام المقبلة، بهدف توفير العديد من فرص العمل للشباب، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث نقلة حضارية في مجال تقديم الوجبات السريعة، والحرف اليدوية والتراثية. 
 
 
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، إن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة، بتحويله نسبة كبيرة من الإقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي، وإنشاء 150 موقعاً بمختلف أنحاء الجمهورية، توفر 30 ألف فرصة عمل.
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» (1)
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» 

محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» (2)
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306»

محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» (3)
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» 

محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» (4)
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» 
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» (5)
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» 

محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306» (6)
محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول مع تحيا مصر لتنفيذ «شارع 306»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شروط تقدم الشباب لمشروع شارع 306 بالغربية

محافظ القاهرة يتفقد شارع 306 بالنزهة ومركز شبكات ومعلومات المحافظة

محافظ الغربية يتفقد أعمال إقامة شارع 306 "تحيا مصر" وأعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد

تعرف على كيفية التقدم لمشروع "شارع 306" والمستندات المطلوبة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع 306 بالدقى

لتقنين أوضاع الباعة.. تعرف على الأماكن المخصصة لمشروع شارع 306 بالجيزة

الجيزة توقع بروتوكولاً مع صندوق تحيا مصر لإنشاء شارع 306 بعدة أماكن

محافظ الغربية يتفقد أعمال إقامة شارع 306 تحيا مصر بطنطا

تحيا مصر

محافظ الاسكندريه

شارع 306

صندوق تحيا مصر

محافظه الاسكندريه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة