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محافظ أسيوط : استكمال إجراءات 17 ألف طلب تقنين أوضاع أراضى أملاك دولة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:15 م
محافظ أسيوط : استكمال إجراءات 17 ألف طلب تقنين أوضاع أراضى أملاك دولة اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط،على استكمال إجراءات العمل فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى املاك الدولة، تنفيذا لخطة الحكومة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقنين وضع اليد واسترداد حق الشعب، طبقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد أملاك الدولة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه اللجان لتحديد الأسعار المناسبة لتلك الأراضى، كل قطعة على حدى، دون مغالاة أو بخس لها وحسب القيمة الفعلية للمنطقة .
 
جاء ذلك، خلال اجتماعه بمسئولى منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمراكز، بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير العام المساعد للمحافظة.
 
وأكد محافظ أسيوط،على إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، التى لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة، وذلك دون تهاون أو تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين والعمل على الانتهاء من إجراءات البت وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن، عقب الانتهاء من الاجراءات اللازمة لذلك، لتحرير مزيد من العقود حتى الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين، التى بلغت 17 ألف و 607 طلب على مستوى المحافظة، على أن يتم المتابعة الدورية لأعمال لجان التقنين والتسعير لتلك الأراضى، وذلك بعقد اجتماع اسبوعى تحت إشراف السكرتير المساعد لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في هذا الشأن.
 

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