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محافظة الشرقية تحتفل بدخول العائلة المقدسة أرض مصر الأول من يونيو المقبل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:16 م
محافظة الشرقية تحتفل بدخول العائلة المقدسة أرض مصر الأول من يونيو المقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،إقامة إحتفالية كبرى بقصر الثقافة في الأول من يونيو القادم، الموافق 24 بشنس من الشهور القبطية، وذلك بالتنسيق مع مطرانية الأقباط الأرثوذكس فى الزقازيق ومنيا القمح، ومديرية الثقافة وجمعية الفن والحياة، بمناسبة الاحتفال بدخول العائلة المقدسة أرض مصر ومحافظة الشرقية فى هذا التاريخ.
 
وأشار غراب،فى بيان له إلى أن الإحتفالية والتى تقام لأول مره بمحافظة الشرقية، ستشهد إفتتاح معرض الفن القبطى وعرض فيلم تسجيلي عن دخول العائلة المقدسة لارض مصر. 
 
وأكد محافظ الشرقية،أن المحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية، حيث ينتشر بين ربوعها أكثر من مائة موقع أثرى، وبها ثلاثة طرق تاريخية دينية، تضيف إلى المحافظة عراقة وأصالة وتضعها علي الخريطة السياحية العالمية. 
 
يذكرأن، محافظة الشرقية كانت قد استقبلت فريق الجمع الميدانى الخاص برحلة العائلة المقدسة لتوثيق الاحتفالات المقامة بمسار رحلة العائلة المقدسة ولإدراج مسارها، ووضعها علي قائمة التراث اللامادى العالمى لليونسكو، لتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية اللازمة للمحافظة، وفتح أفاق وفتحات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية بها.
 
 

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