مجهولون يسرقون مشغولات ذهبية من شقة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة للتوصل لهوية المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية تتعدى قيمتها 5 ملايين جنيه من شقة سكنية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهولين، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين عدم وجود آثار كسر بمنافذ الشقة، وكشفت المعاينة والتحريات الأولية، عن أن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية، تتعدى قيمتها 5 ملايين جنيه.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين بسرقة الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.