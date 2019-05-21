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مجلة أمريكية : مقبرة توت عنخ أمون من عجائب 2019 وتستحق الزيارة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:46 م
مجلة أمريكية : مقبرة توت عنخ أمون من عجائب 2019 وتستحق الزيارة
كتبت آمال رسلان
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اختارت مجلة كوندي ناست ترافيلر الأمريكية الشهيرة والمتخصصة فى السياحة والسفر مقبرة توت عنخ أمون كواحدة من عجائب الدنيا السبع لعام 2019 والتى تستحق الزيارة، والتى تم ترميمها لتعود إلى رونقها حيث تدشينها لأول مرة منذ 3300 عام.

 

واعتادت المجلة الأمريكية كل عام أن ترشح لقرائها سبع أماكن حول العالم لابد من زيارتهم وتضعهم فى منزلة عجائب الدنيا السبع الحديثة، حيث قالت المجلة فى مقالها "من بين عجائب الدنيا السبع الأصلية، بقى فقط أهرامات الجيزة الكبرى حيث تلاشت حدائق بابل المعلقة ، ومنارة الإسكندرية ، ومعبد أرتميس ، وعملاق روديشاف، ولكن هناك عجائب فى عصرنا يمكن التفتيش عنها وزيارتها على أرض الواقع".

 

 وأشارت المجلة إلى أنه عندما تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، لم يصدق أحد كيف احتفظت المقبرة بحالتها دون إزعاج من قبل لصوص القبور عبر القرون، وتدفقت عليها ملايين الزوار لرؤية عظمتها.

 

 وقالت المجلة " الان بعد ما يقرب من عقد من العمل المضني في مجال الحفظ ، تم ترميم مقبرة الملك توت أخيرًا بالكامل وعاد إلى روعته الأصلية ، الجدران المزينة بلوحات جدارية زاهية الألوان،  كما كانت عندما تم إغلاق الأبواب لأول مرة قبل 3300 عام".

 

وأشار التقرير إلى أنها ليست العجب الوحيد هناك حيث يحتوي وادي الملوك على 63 مقبرة بما في ذلك قبر رمسيس السادس المطلي بشكل متقن والغرف الجوفية الشاسعة لسيتي الأول، فتلك الأثار مثلها مثل الأهرامات العظيمة فى الجيزة ، توفر للزائر الشعور بقوة الحضارات الأكثر غموضا وروعة في العالم.

 

 وكثفت وزارة السياحة خلال الفترة الأخيرة على الترويج للسياحة الثقافية خاصة فى المعارض الدولية، حيث تم عرض مشاهد ثلاثية الأبعاد للقناع الذهبى للملك توت عنخ أمون وكرسى العرش الخاص به.

 


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