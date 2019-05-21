مبعوث المعارضة الفنزويلية يلتقى مسئولين بالبنتاجون والخارجية الأمريكية

واشنطن /أ ش أ/

قال مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة كارلوس فيشيو، الاثنين، إنه التقى مسؤولين من البنتاجون وآخرين من وزارة الخارجية فى واشنطن وناقش جميع جوانب الأزمة الفنزويلية.

وأفاد كارلوس فيشيو سفير زعيم المعارضة خوان جوايدو بواشنطن - عبر مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأن المحادثات التى عقدت فى وزارة الخارجية كانت "إيجابية للغاية وسنواصل التقدم".

جدير بالذكر أن المعارض الفنزويلى خوان جوايدو، أكد فى وقت سابق الأسبوع الماضي، أنه سيجتمع أولاً مع مجموعة الاتصال الدولية، مشيرًا إلى أنه سيعقد لقاءً مع القيادة الإقليمية الجنوبية للجيش الأمريكي.