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لو عندك نفس أعراض الأنفلونزا.. ممكن تكون مصاب بالفيروس الغدى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:30 م
لو عندك نفس أعراض الأنفلونزا.. ممكن تكون مصاب بالفيروس الغدى الأدينو فيروس
كتبت فاطمة خليل
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كثيرٌ من الناس تظهر عليهم الأعراض الشائعة للأنفلونزا مثل: سيلان الأنف والتهاب الحلق وغيرها، ويعتقدون أنها أعراض نزلة برد أو أنفلونزا، لكن هناك فيروس آخر يحاكي العديد من أعراض الأنفلونزا، وهو الفيروس الغدى أو "أدينو فيروس"، بحسب ما ذكر موقع "ًWomen health".

الفيروس الغدى 1
الفيروس الغدى 

ما هو الفيروس الغدي؟

على الرغم من أنك لم تسمع من قبل عن الفيروس الغدي من قبل، إلا أنه في الواقع مرض شائع جدًا، حسب مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC".

عدوى الفيروس الغدى هو مرض فيروسي يمكن أن يسبب أيضًا سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق ومشاكل في التنفس والحمى والصداع والإسهال، ولكن على عكس الأنفلونزا، لا يوجد لقاح أو تطعيم لفيروس الأدينو أو الغدى.

الانفلونزا

أعراض الفيروس الغدى
 

يمكن أن يسبب الفيروس الغدى مجموعة من المشكلات مثل نزلات البرد والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والإسهال وحتى العين الوردية.

وبالنظر إلى أن الأنفلونزا يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا في الحلق والسعال والحمى والصداع والإسهال، فقد يكون من الصعب على الناس - وحتى الأطباء – التفرقة بينهما، ويمكن إجراء اختبار جزيئي وتحليل لفيروس الأدينو.

لتقليل احتمالات الإصابة بفيروس الأدينو، يوصي بغسل يديك بشكل متكرر ومحاولة الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالسعال، إن أمكن، إنه نفس الشيء تمامًا كما هو الحال مع الأنفلونزا، باستثناء أنه لا يوجد تطعيم.

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفيروس الأدينو، فلا يجب عليك الذعر، فهو ليس خطيرًا للغاية.

إذا كنت تشعر بأن العدوى تتقدم وكان لديك أعراض مثل حمى أعلى من المعتاد مما لا يمكنك كسره أو صعوبة في التنفس، اتصل بطبيبك.

لا يوجد علاج محدد لفيروس الأدينو ، لكن من المرجح أن يوصي طبيبك بالعلاج لتخفيف الأعراض، و لا تعمل المضادات الحيوية في هذه الحالة لأن الفيروس الغدي مرض فيروسي.

ومن المحتمل أن تتلاشى الأعراض في غضون أيام قليلة.


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اعراض الفيروس الغدى

الفيروس الغدى

اعراض الادينو فيروس

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