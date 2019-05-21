لو عندك امتحان هتعمل إيه فى الحر؟.. هتشرب قهوة وتأكل سلطة

كتبت فاطمة ياسر

فى ظل وجود الامتحانات ماذا يفعل الطالب خلال الصيام وموجة الحر الشديدة عند ذهابه للامتحان؟.. هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "healthline" الطبي.

مما لا شك فيه أن الصيام له العديد من الفوائد المهمة لجسم الإنسان، فهو يعمل على تنشيط خلايا الجسم، ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق، ولكن فى حالة الطلاب والصيام، وموجة الحر الشديد فعلى الطالب اتباع هذه النصائح المهمة، ومنها:

ـ عليك الإكثار من تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، كطبق الخضراوات والسلطة الخضراء، فهو غنى بالفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، والمهمة له والتى تعوضه عن ساعات الصيام الطويلة.

- ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة لأنها لا قيمة غذائية لها.

ـ أكثر من الفواكه، فهى غنية بالقيم الغذائية التى يحتاجها جسم الإنسان، وأيضا تقلل من الشعور بالعطش لفترات طويلة، ولذا يمكنك تناول الموز، البطيخ.

ـ حفنة يومية من المسكرات فى السحور تحمى صحتك فى الصيام والحر لثانى يوم.

ـ 3 لتر من الماء يوميا عليك تناولها بين وجبتى الإفطار والسحور.

ـ على الطالب تناول القهوة بعد الإفطار، لأنها تساهم في الشعور بالراحة وزيادة نسبة التركيز.