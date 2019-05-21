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لماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة مع الفاتحة.. اعرف السبب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:42 م
لماذا لا يقرأ بعض الأئمة البسملة مع الفاتحة.. اعرف السبب صلاة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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ينتاب بعض المصلين الحيرة حينما يصلون خلف إمام لا يقرأ البسملة "بسم الله الرحمن الرحيم" قبل قراءة سورة الفاتحة، ويصلى خلف إمام آخر يقرأها فلا يدرى أيهما على صواب.

دار الإفتاء المصرية الجدل من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قالت عبر الفيديو: الجهر بـ"المسملة" محل خلاف بين العلماء، فالإمام الشافعى رأى أن البسملة الجهر بها سنة، والإمام أحمد قال أن الإسرار السنة، وفقهاء المالكية قالوا لا، إذا هى محل خلاف بين العلماء، ولا شىء أن جهر أو لم يجهر بها الإمام.


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البسمله

قراءه الفاتحه بدون بسمله

الافتاء

دار الافتاء

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