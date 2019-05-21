لجنة فنية مصرية يابانية لرفع الحظر عن صادرات الموالح

كتب – إسلام سعيد

فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لعام 2020، لزيادة الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام هذه الصادرات، قام مكتب التمثيل التجارى المصرى فى طوكيو، برئاسة سكرتير أول حسام نجمن ببحث سُبل رفع الحظر المفروض على الموالح، والسلع الزراعية المصرية إلى السوق اليابانية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والسفارة المصرية فى طوكيو.

وبحسب التمثيل التجارى، تقدم حسام نجم بمقترح إنشاء لجنة فنية على مستوى الخبراء من البلدين، لمناقشة الملاحظات الخاصة بوزارة الزراعة والمصايد والغابات اليابانية على خطة العمل المقدمة من الجانب المصرى لرفع الحظر.

وأشار التمثيل التجارى، إلى بحث سبل عقد تلك اللجنة مع الجانب اليابانى، خلال الفترة القادمة فى ضوء بيانات المكتب التجارى حول المحاصيل الزراعية المسموح بتصديرها إلى السوق اليابانية، وأحدث الإحصاءات التجارية والبيانات السوقية وقوائم المستوردين والدراسات التسويقية.

الجدير بالذكر أن واردات اليابان من الموالح من العالم قد بلغت363 مليون دولار عام 2018.