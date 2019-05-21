video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حسب مقترج مكتب التمثيل التجارى المصرى فى طوكيو..

لجنة فنية مصرية يابانية لرفع الحظر عن صادرات الموالح

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 ص
لجنة فنية مصرية يابانية لرفع الحظر عن صادرات الموالح موالح - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لعام 2020، لزيادة الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام هذه الصادرات، قام مكتب التمثيل التجارى المصرى فى طوكيو، برئاسة سكرتير أول حسام نجمن ببحث سُبل رفع الحظر المفروض على الموالح، والسلع الزراعية المصرية إلى السوق اليابانية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والسفارة المصرية فى طوكيو.

وبحسب التمثيل التجارى، تقدم حسام نجم بمقترح إنشاء لجنة فنية على مستوى الخبراء من البلدين، لمناقشة الملاحظات الخاصة بوزارة الزراعة والمصايد والغابات اليابانية على خطة العمل المقدمة من الجانب المصرى لرفع الحظر.

وأشار التمثيل التجارى، إلى بحث سبل عقد تلك اللجنة مع الجانب اليابانى، خلال الفترة القادمة فى ضوء بيانات المكتب التجارى حول المحاصيل الزراعية المسموح بتصديرها إلى السوق اليابانية، وأحدث الإحصاءات التجارية والبيانات السوقية وقوائم المستوردين والدراسات التسويقية.

الجدير بالذكر أن واردات اليابان من الموالح من العالم قد بلغت363  مليون دولار عام 2018.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"الحجر الزراعى" 1.280 مليون طن موالح مصدرة للخارج.. وجارى الشحن

ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن

الزراعة: تصدير 1.177 مليون طن موالح إلى الأسواق العالمية

"الزراعة": ارتفاع صادرت مصر من الموالح لمليون و110 آلاف طن

صادرات مصر

الموالح

مصر واليابان

اخبار الاقتصاد

التمثيل التجارى

موالح

تصدير الموالح المصرية

مكتب التمثيل التجارى المصرى فى طوكيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا معادية.. إخلاء برج إيفل.. بريطانيا تحبط 19 هجوما إرهابيا فى عامين.. وتركيا تتحدى العالم بالتنقيب عن النفط فى قبرص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا معادية.. إخلاء برج إيفل.. بريطانيا تحبط 19 هجوما إرهابيا فى عامين.. وتركيا تتحدى العالم بالتنقيب عن النفط فى قبرص

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية

الإفراج عن معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين استجابة لمناشدات حقوقية

الرجوع الى أعلى الصفحة