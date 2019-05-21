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الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:17 م
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كيف تكون منظومة الأمان فى استخدام الغاز للسيارات؟

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:00 م
كيف تكون منظومة الأمان فى استخدام الغاز للسيارات؟ اسطوانة غاز سيارات "اريفية "
كتبت - مروة الغول
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يعد التطوير والتوسع فى نشر استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود حضارى واقتصادى وصديق للبيئة، أمرا هاما جدا لما له من فوائد تتعلق بالسيارة ذاتها، على عكس ما يتم تداوله أحيانا من تضرر محرك السيارة من استخدام الغاز، حيث يعمل على المحافظة على الأجزاء الداخلية للمحرك نظرا لطبيعته كوقود جافة وعدم وجود خاصية التزييت به.

1-وقود آمن جدا وغير سام وخالى من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويحافظ على البيئة.

2-يتم تصنيع أسطوانة الغاز المضغوط وفقا لمعايير أمان عالية الجودة وتحت إشراف جهات تفتيش دولية.

3- أسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أتوماتيكى مهمته غلق الأسطوانة تماما.

4- الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود بداخلها.

يذكر أن عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى بلغت حوالى 265 ألف سيارة على مستوى الجمهورية، حيث يعد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للسيارات حل أمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية السائلة، وهناك خطة للتوسع فى خدمات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود على مستوى الجمهورية.


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اسطوانة غاز سيارات

استخدام الغاز للسيارات

استخدام الغاز الطبيعى في السيارات

تحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي

اسطوانة الغاز

تصنيع اسطوانة الغاز المضغوط

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