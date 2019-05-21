كوريا الشمالية تدين مصادرة أمريكا إحدى سفنها

رويترز

أدانت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء قيام الولايات المتحدة بمصادرة سفينة شحن تابعة لها ووصفت ذلك بأنه "عمل مشين" وقالت إنه يتعين على واشنطن إعادة السفينة إليها "دون إبطاء".

وفى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة قال سفير كوريا الشمالية كيم سونج إنه يدين مصادرة السفينة "بأشد العبارات".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت يوم الخميس التاسع من مايو أيار مصادرة السفينة المسماة وايز أونيست واتهمت كوريا الشمالية باستخدامها في نقل الفحم في انتهاك للعقوبات الأمريكية والدولية. وقال مسؤولون أمريكيون إن السفينة في طريقها إلى جزيرة ساموا الأمريكية.

وأطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنها أربعة صواريخ قصيرة المدى خلال أقل من أسبوع فيما يبدو أنه احتجاج من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبه تخفيف العقوبات على بيونجيانج.

وقال مسؤولين أمريكيون إنه لا صلة بين مصادرة السفينة والتجارب الصارخية لكوريا الشمالية.