كل ما تريد معرفته عن منطقة المطاهرة الحرة فى المنيا

كتب عبد الحليم سالم

تعد منطقة المطاهرة الحرة العامة بمحافظة المنيا، من المناطق الحرة الجديدة المتخصصة فى الصناعات النسيجية، وتوفر المنطقة آلاف فرص العمل

تعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنطقة.

1- تقرر انشاء المنطقة بقرار رئيس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2018.

2 - تبلغ مساحة المنطقة نحو 306.7 فدان نحو 1.29 مليون متر مربع.

3 - تخصص المنطقة للصناعات النسيجية .

4 - تبلغ التكلفة التقديرية لها 1.3 مليار جنيه.

5 - من المتوقع إنجاز المنطقة فى غضون عامين ونصف من بدء الأعمال .

6 - من المنتظر تدشين 206 مشروعات جديدة فى المنطقة.

7 - حجم الاستثمارات المستهدفة يصل لنحو 2,1 مليار دولار .

8 - ستوفر المنطقة نحو 34 ألف فرصة عمل .

9 - وتستهدف المنطقة صادرات سنوية بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.