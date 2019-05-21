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كل ما تريد معرفته عن منطقة المطاهرة الحرة فى المنيا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن منطقة المطاهرة الحرة فى المنيا وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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تعد منطقة المطاهرة الحرة العامة بمحافظة المنيا، من المناطق الحرة الجديدة المتخصصة فى الصناعات النسيجية، وتوفر المنطقة آلاف فرص العمل

تعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنطقة.

 

1-  تقرر انشاء المنطقة بقرار رئيس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2018.

2 -  تبلغ مساحة المنطقة نحو 306.7 فدان نحو 1.29 مليون متر مربع.

3 - تخصص المنطقة للصناعات النسيجية .

4 -  تبلغ التكلفة التقديرية لها 1.3 مليار جنيه.

5 - من المتوقع إنجاز المنطقة فى غضون عامين ونصف من بدء الأعمال .

6  - من المنتظر تدشين 206 مشروعات جديدة فى المنطقة.

7 - حجم الاستثمارات المستهدفة يصل لنحو 2,1 مليار دولار .

8 - ستوفر المنطقة نحو 34 ألف فرصة عمل .

9 - وتستهدف المنطقة صادرات سنوية بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.


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منطقة المطاهرة بالمنيا

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