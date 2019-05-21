وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، إن فلسطينين اثنين جرى اعتقالهما من محافظة نابلس، بينهم أسير سابق قضى 10 سنوات في معتقلات الاحتلال، واثنان آخران من محافظة أريحا، بالإضافة إلى فلسطيني واحد من من بلدة حلحول في الخليل.

كما سلمت قوات الاحتلال بلاغا لطالب في جامعة القدس أبو ديس لمقابلة مخابراتها.

يذكر أن التلفزيون الإسرائيلي كان قد كشف، عن قرار الاحتلال تقليص 50% من مشتريات الأسرى (كانتين) من الناحيتين النوعية والكمية.

وقال مراسل التلفزيون الإسرائيلي (القناة 12) إن انتقادات كثيرة ضد مصلحة السجون بسبب السماح للأسرى الفلسطينيين بالحصول على منتجات وسلع متقدمة في السوق الإسرائيلي مثل الأحذية والكريمات وغيرها، ولذلك لمزيد من المعاناة ستمنع إدارة السجون دخول هذه المنتجات للأسرى مهما كانت محكوماتهم.

واعتبر الاحتلال حصول الأسرى على هذه البضائع يخفف من معاناة الأسرى ولا يشعرهم بوجودهم داخل الاسر وبالتالي سيعمل على زيادة الحرمان، فيما قدر التلفزيون الاسرائيلي حجم المنع الجديد بأنه يوازي 50% كما ونوعا من المشتريات التي يقوم الاسرى بشراءها من اموالهم الخاصة.