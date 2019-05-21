فيديو وصور.. السفير المصرى بالتشيك يشارك فى مهرجان الخيول العربية ببراج

كتبت: ماريان رضا

شارك السفير المصرى فى جمهورية التشيك سعيد هندام فى مهرجان الخيول العربية المقام بالعاصمة التشيكية براج فى دورته الثامنة عشر والذى يقدم جائزة أفضل الخيول العربية من السلالة المصرية.







وكان من أهم المشاركين فى المهرجان الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، كما شاركت كل من النمسا، والتشيك، وسويسرا وغيرها.

وكان من ضمن المحكمين من مصر الدكتور محمود محسن والسيد سفيان طه من فلسطين، حيث اشتمل المهرجان على ثلاث مسابقات تضمنت يوم 18/5 مسابقة على مستوى المشاركين الوطنيين فى التشيك وأخرى على مستوى المشاركين من الدول الأوروبية، وشهد يوم 20/5 المسابقة الدولية، والتى تضمنت إلى جانب المسابقة حول أفضل الخيول العربية، التنافس كذلك على أفضل الخيول المصرية (سلالة خاصة من الخيول العربية).



