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فيديو وصور.. السفير المصرى بالتشيك يشارك فى مهرجان الخيول العربية ببراج

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:50 م
فيديو وصور.. السفير المصرى بالتشيك يشارك فى مهرجان الخيول العربية ببراج السفير المصرى ببراج سعيد هندام
كتبت: ماريان رضا
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شارك السفير المصرى فى جمهورية التشيك سعيد هندام فى مهرجان الخيول العربية المقام بالعاصمة التشيكية براج فى دورته الثامنة عشر والذى يقدم جائزة أفضل الخيول العربية من السلالة المصرية.

 

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وكان من أهم المشاركين فى المهرجان الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، كما شاركت كل من النمسا، والتشيك، وسويسرا وغيرها.

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وكان من ضمن المحكمين من مصر الدكتور محمود محسن والسيد سفيان طه من فلسطين، حيث اشتمل المهرجان على ثلاث مسابقات تضمنت يوم 18/5 مسابقة على مستوى المشاركين الوطنيين فى التشيك وأخرى على مستوى المشاركين من الدول الأوروبية، وشهد يوم 20/5 المسابقة الدولية، والتى تضمنت إلى جانب المسابقة حول أفضل الخيول العربية، التنافس كذلك على أفضل الخيول المصرية (سلالة خاصة من الخيول العربية).

 

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