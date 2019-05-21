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الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:44 م
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فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق فى رمضان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:28 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق فى رمضان سلع تموينية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

 


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