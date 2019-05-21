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فى بث مباشر على "فيس بوك".. الإفتاء توضح حكم إخصاء "القط"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:02 م
فى بث مباشر على "فيس بوك".. الإفتاء توضح حكم إخصاء "القط" الشيخ محمود شلبى
كتب على عبد الرحمن
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أجرت دار الإفتاء المصرية بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن تساؤلات المتابعين للصفحة، والتى أجاب عنها الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وردًا على سؤال أحد المتابعين بعنوان "هل يجوز خصى قط "، أكد الشيخ محمود شلبى، أنه حرام شرعًا ولا يجوز خصيه.

 

كما أجاب الشيخ محمود شلبى، على سؤال يتعلق بكفارة النذر، حيث قالت إحدى السيدات إنها نذرت نذر بأن تصوم اثنين وخميس ولم تستطع الصيام، فأكد الشيخ شلبى أن عليها كفارة النذر وتقدر بحوالى 100 إلى 150 جنيه لأسرة فقيرة أو الصوم 3 أيام.


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