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فطارك عربى.. المسخن والمقلوبة أكلات رمضانية من فلسطين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:09 م
فطارك عربى.. المسخن والمقلوبة أكلات رمضانية من فلسطين مقلوبة الباذنجان فلسيطينة
كتبت إيناس البنا
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يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم اليوم السابع على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.


 

الإفطار من فلسطين
 

المائدة الفلسطينية في شهر رمضان تشتعر بأصناف الطعام المختلفة بدءًا من أطباق المقبلات، وانتهاء بطبق الطعام الرئيسي المميز، حيث  لا تخلو من طبق الحمص، وطبق المخللات بأنواعها المختلفة، كالباذنجان والخيار والجزر والليمون باعتبارها فواتح للشهية، وأحياناً كثيرة السمبوسك.

المسخن
المسخن

 

المسخن

ويتكون المسخن من خبز الصاج الفلاحي والدجاج، بالإضافة إلى بعض المكسرات وعصاجة البصل والبطاطس المقلية، أما طريقة إعداده فتتم على مرحلتين، أولاً: إعداد خبز الصاج،  من الدقيق الأبيض والأسود، والملح والخميرة وماء العجن، والمرحلة الثانية اعداد عصاجة الدجاج بالبهارات والسماق والحبهان، ويحشى الخبز ويوضع فى الفرن.

مقلوبة
مقلوبة

 

المقلوبة
 

من أشهر الأكلات الفلسطينية فى مدينة نابلس وتعتبر وجبة متكاملة تضمن الأرز والخضروات أشهرهم الباذنجان واللحم او الدجاج، حيث تعد بوضع الباذنجان والخضروات فى قاع إناء الطبخ ثم اللحم بعد الازر، ثم تقلب فى طبق التقديم.

مفتول فلسطينى
مفتول فلسطينى

 

المفتول

يعد المفتول من الوصفات الشعبية الفلسطينية الشهيرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة يحتوي المفتول على البروتين الضروري لبناء العضلات، ويتكون من مفتول يتم إعداده من البرغل والدقيق الاسمر ويصنع فى المنزل مع الدجاج والخضروات مثل القرع والبطاطس.

 


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