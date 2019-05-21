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فرنسية تقاضى بوينج وتطالب بـ276 مليون دولار عن تحطم الطائرة الإثيوبية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:56 م
فرنسية تقاضى بوينج وتطالب بـ276 مليون دولار عن تحطم الطائرة الإثيوبية طائرة بوينج
رويترز
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قال محام اليوم الثلاثاء إن موكلة فرنسية قتل زوجها فى حادث تحطم طائرة الركاب بوينج 737 ماكس فى إثيوبيا أقامت دعوى فى الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرة طالبة تعويضا 276 مليون دولار على الأقل.

وقتل جوناثان سيكس (45 عاما) مع 156 شخصصا آخرين فى مارس عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة رقم 302 بالقرب من أديس ابابا.

واتهمت أرملة سيكس ومحاموها الشركة بأنها عرضت حياة ركاب الطائرة وطائرات أخرى من نفس الطراز الذي يعاني من المشاكل للخطر وهي تعلم ذلك.

 

 


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بوينج ماكس 737

حادث الطائرة الإثيوبية

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