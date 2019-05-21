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فرص عمل للراغبين .."شركة الرمال السوداء" تطلب مهندسى كراكات عائمة وفنى تشغيل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:36 م
فرص عمل للراغبين .."شركة الرمال السوداء" تطلب مهندسى كراكات عائمة وفنى تشغيل الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، عن حاجة الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، لـ 10مهندسي كراكات عائمة، وفنى تشغيل كراكات عائمة "فنى تكريك".
 
وأوضح محافظ كفر الشيخ، الشروط الخاصة للوظيفتين، أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا، وخبرة عملية أكثر من 5 سنوات فى العمل على الكراكات العائمة، وحاصل على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة، والسن لايزيد عن 45عاماً.
 
وأضاف المحافظ في بيان له، كما تتضمن شروط شغل وظيفة فنى تشغيل كراكة عائمة"فني تكريك"، ان يكون حاصل علي مؤهل متوسط وخبرة عملية أكثر من 5 سنوات على الأقل في قيادة الكراكات العامة، وحاصل على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة، والسن لا يزيد عن 45 عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وأن يكون المتقدم للوظيفة وأبويه يتمتعون بالجنسية المصرية دون غيرها وألا يكون متزوجاً ممن تحمل جنسية أخري غير الجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم من قاطنى كفر الشيخ ، وأن يكون من الذكور نظراً لطبيعة العمل، وألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين الحاليين المثبتين بوظائف حكومية.
 
لافتاً أنه لن تقبل أى أوراق فى المحافظة أو الشركة، إلا من خلال لينك التسجيل https://bit.ly/2ZsSOQK على الإنترنت، ويتم تسجيل وإستيفاء بيانات ملف الإلتحاق بالوظيفة ورفع الأوراق والمرفقات المطلوبة وينتهي التقديم يوم 24 مايو الجاري ، ويتم إحضار أصول الأوراق الآتية "شهادة المؤهل الدراسيط، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها، شهادة الميلاد بطاقة الرقم القومي سارية تصور علي الوجهين متجاورين، شهادات الخبرة، شهادات الدورات التدريبية، صورة شخصية، بالإضافة إلي صور من كل هذه الأوراق داخل حافظة بلاستيكية"، وذلك في اليوم الذي سوف يتم تحديده للمتقدم لحضور الإختبارات الفنية والمقابلة الشخصية، وسيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الإختبارات الفنية والمقابلة الشخصية لكل وظيفة بنظام الرسائل sms وطبقاً لإحتياجات الشركة، ولن يلتفت للطلبات المخالقة للشروط والتوقيتات المحددة في الإعلان أو الغير مستوفاة أو الواردة باليد أو بالبريد.
 
 

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