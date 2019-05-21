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فرز أوراق المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحليات فى المحافظات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:14 ص
فرز أوراق المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحليات فى المحافظات اختبارات وظائف المحليات
كتب على عبد الرحمن
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بدأت اليوم الثلاثاء أعمال فرز أوراق المتقدمين للوظائف القيادية التى تم غلق باب التقدم لها يوم 26 مارس الماضى، وذلك بعد انتهاء الاختبارات التى تمت للمتقدمين على مدى يومى الأحد والاثنين الماضيين.

والوظائف التى يتنافس عليها المتقدمون هى:" 5 وظائف لرئيس قطاع من الدرجة الممتازة، 14 وظيفة لرئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، 50 وظيفة لمدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام".

وكان قد بدأت الأحد الماضى اخبتارات المتقدمين لشغل الوظائف داخل مركز إعداد القادة، واستمرت لمدة يومين، من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

وجاء الإعلان عن هذه الوظائف فى إطار جهود الدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية ودفع عجلة التنمية فى كل أنحاء مصر.


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