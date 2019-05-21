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غسان سلامة: داعش ظهر مجددا بليبيا وعادت راياته ترفرف في جنوب البلاد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:44 م
غسان سلامة: داعش ظهر مجددا بليبيا وعادت راياته ترفرف في جنوب البلاد المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة
أ ش أ
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قال المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة ، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابى بدأ بالظهور مجددا فى ليبيا، وعادت راياته ترفرف فى جنوب البلاد .
وأضاف سلامة، خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع فى ليبيا، بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن هناك أشخاصا مطلوبين دوليا يشاركون مع جميع الأطراف فى القتال الدائر بالبلاد ، داعيا إلى إحالة كل من صدرت بحقهم مذكرات توقيف إلى الجنائية الدولية. 
وذكر المبعوث الأممى أن منتدى غدامس كان كفيلا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا، لافتا إلى أن أكثر من 75 ألف ليبي أجبروا على ترك منازلهم، مشددا في الوقت ذاته أن مرتكبي الجرائم في ليبيا لن يفلتوا من العقاب .
وقال : " إن الأمم المتحدة يجب أن تضع حدا للنزاع الدموي في ليبيا " ، مشيرا إلى أن النسيج الاجتماعي في هذا البلد يتدهور والكراهية تزداد، والعنف في طرابلس بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط، وهناك محاولات من قبل بعض الجماعات للاستيلاء على المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار إلى الانتهاك الجسيم من إيصال كميات كبيرة من السلاح والمدرعات إلى قوات حكومة الوفاق في طرابلس قبل بضعة أيام.
ونوه إلى أنه يحاول التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف الأطراف، وأن البعثة الأممية باقية في ليبيا لكن تمثيلها انخفض، مؤكد في الوقت ذاته أنه لا حل عسكريا في ليبيا وهذا واقع.


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