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غرفة تجارة القاهرة توقع عقدا مع "المصرية للاستعلام الائتمانى" لتبادل الخدمات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:25 م
غرفة تجارة القاهرة توقع عقدا مع "المصرية للاستعلام الائتمانى" لتبادل الخدمات المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة
كتب إسلام سعيد
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وقعت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، عقد شراكة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I-score" برئاسة محمد كنفانى لتبادل خدمات التصنيف الائتمانى والمعلومات لمنتسبى الغرفة.

 

وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة، إنه بموجب الاتفاق بين الغرفة والشركة سيتم وضع شاشة داخل الغرفة تخدم التجار على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالموقف الائتمانى من خلال الرقم القومى، وهذا يعطى سلامة واستقرار فى الأعمال وثقة للعملاء ويساعد فى التعاملات على كافة الأصعدة .

 

وكشف "العربى" أنه من ضمن الخدمات التى تقدمها هذه الشاشة أن أى أصل مرهون يظهر عليها، بمعنى أن أى طرف يقوم بشراء معدة يظهر له أن كان عليها رهن أم لا، ومن هنا نتفادى أى مشاكل فى هذا الشأن تعرقل مسيرة العمل، كما أن الخدمات التى ستقدم هذه الشاشة تعطى التاجر الملتزم حقه ليتمتع بسمعته الجيدة، وكذلك أى تاجر لديه مشكلة مع إحدى البنوك وعليه حظر أو غير ذلك تظهر من خلال هذه الشاشة، ويتم التعامل مع هذه المشكلة لحلها .

 

وأكد "العربى" أنه من خلال هذه الشاشة نستهدف إعطاء ثقافة للتاجر فى كيفية بناء ائتمان جيد وكيفية سداده وكل التفاصيل التى تتعلق به من مميزات أو مخاطر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن أهدافنا فى الغرفة لتنمية التجارة وتطويرها فى ظل التطور التكنولوجى العالمى الكبير فى الفترة الأخيرة.

 

من جانبه قال محمد عشماوى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن هذا الاتفاق يعتبر الأول من نوعه فى هذا الشأن، وغرفة القاهرة لها السبق فى تقديم هذه الخدمة بين المؤسسات الاقتصادية فى مصر، حيث أن هذه الشاشة لم يتم وضعها فى أى مؤسسة خارج البنوك حتى الآن.

 

وأكد "عشماوى"، على أن غرفة القاهرة تستحق أن تكون سباقة لما لها من ثقل كبير ليس فى مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط، متوقعًا أن تسير مؤسسات كثيرة على خطى غرفة القاهرة فى هذا الشأن فى الفترة القادمة فى ظل التطور التكنولوجى الواضح عالميًا على كافة الأصعدة، خاصة الصعيد المعلوماتى.


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