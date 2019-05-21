عيادات متنقلة للكشف عن سرطان الثدى فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

بدأت العيادة المتنقلة لصحة المرأة بإجراء الكشف المبكر على سرطان الثدى للسيدات وتستهدف الحملة السيدات من سن الـ 40 سنة للقضاء على سرطان الثدى.

وقالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، إن العيادة المتنقلة تتمركز أمام إدارة العمرانية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وتبدأ عملها من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه على السيدات اللاتى ترغبن فى إجراء الفحوصات احضار بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون المحمول، و يمنع إجراء الفحص للسيدات الحوامل والمرضعات مع ضرورة مرور عام علي إجراء الفحص السابق.