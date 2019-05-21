عمال بالشرقية يطالبون بإنهاء إجراءات التثبيت.. ومديرة الإدارة تكشف سبب التأخير

طالب العشرات من العاملين المؤقتين بمدارس إدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، بسرعة إنهاء إجراءات تثبيتهم، معربين عن استياءهم بسبب تأخر الإدارة فى تقديم ملفاتهم إلى مديرية التنظيم والإدارة مثل باقى الإدارات التعليمية المختلفة تمهيدًا للبدء فى إجراءات القانونية لتثبتهم مع زملائهم .

وقال أحد المتعاقدين ويدعى أمير مختار لـ"اليوم السابع"، إنه تنفيذًا لتعليمات الوزارة ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بتثبيت المؤقتين، بدأت الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة منذ فبراير فى تقديم ملفات العمال والإداريين لمديرية التنظيم والإدارة لبدء إجراءات التعيين إلى إدارة غرب الزقازيق، لافتًا إلى أنهم 298 إداريا وعاملا متعاقدا على مستوى، لا يتسلمون رواتب منذ أكثر من عام ومحرومين من التعيين دون سبب معلوم .

من جانبها أوضحت وفاء صالح مدير عام إدارة غرب الزقازيق، أن سبب تإخر تقديم الإدارة ملفات المؤقتين من الإداريين والعمال للتنظيم والإدارة مثل باقى الإدارات، هو أنها شكلت لجنة لبحث وتقنية الكشوف المتقدمة للتعيين، لتحرى الدقة والتأكد من أحقيتهم فى التعيين .

أكدت لـ" اليوم السابع " أن اللجنة اكتشفت وجود ثلاث عمال موظفين ليس لهم الأحقية فى التعيين وتم اتخاذ الإجراء القانونى فى ذلك، أوضحت أن الإدارة قبل أعوام سبق رصدت تعاقدات مزورة تم إحالتها للنيابة العامة تم فصلهم بقرار النيابة ومحافظ الشرقية.