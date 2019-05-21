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عصابة تزوير الرخص المرورية يعترفون: جهزنا مكتبًا بالمعدات لممارسة نشاطنا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:00 ص
عصابة تزوير الرخص المرورية يعترفون: جهزنا مكتبًا بالمعدات لممارسة نشاطنا تزوير - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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حققت النيابة العامة مع متهمين كونا تشكيلاً عصابيًا تخصص فى تزوير المستندات المرورية.

وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين اشتركا فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات المرورية ("رخص "قيادة، تسيير") وترويجها على عملائهما.

وتبين من خلال التحريات أن المتهمين أعدا مكتبًا جهزاه بالمعدات لممارسة نشاطهما، وضبط بحوزتهما (12) شبلونة، و(4) فرخ أغلفة رخصة "قيادة- تسيير"، و(27) علبة ألوان، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما المؤثم، و(2157) رخصة "تسيير، قيادة" خالية البيانات، و(2570) غلاف رخصة "تسيير، قيادة"، و(2) رخصة قيادة كاملة البيانات، و(6) كارنيهات بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الجامعات، وجهاز حاسب إلى بالطابعة، و(2) كارت ميمورى- فلاشة.


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