عشان تحمى نفسك.. اعرف توقعات الطقس الـ48 ساعة المقبلة وتحذيرات الأرصاد

كتب محمود راغب

تكون كافة أنحاء الجمهورية على موعد غدا الثلاثاء مع بداية موجة حارة تضرب كافة الأنحاء ، وذلك وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية .

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، تزامنا مع الموجة الحارة التى تضرب البلاد، وتحذيرات ونصائح هيئة الأرصاد للمواطنين ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- شهد غدا الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجة الحرارة

2- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية

3- الطقس سيكون حار على السواحل الشمالية الغربية

4- توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

7- الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد

8- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

9- يشهد الأربعاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة كبداية ذروة الموجة الحارة

10- ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

11- ينصح بتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة على مدار اليوم

12- ينصح بالإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من الإفطار للسحور

13- التوجه لأقرب مستشفىى حال الشعور بالاجهاد الحرارة