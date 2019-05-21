video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عشان تحمى نفسك.. اعرف توقعات الطقس الـ48 ساعة المقبلة وتحذيرات الأرصاد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 ص
عشان تحمى نفسك.. اعرف توقعات الطقس الـ48 ساعة المقبلة وتحذيرات الأرصاد طقس حار
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تكون كافة أنحاء الجمهورية على موعد غدا الثلاثاء مع بداية موجة حارة تضرب كافة الأنحاء ، وذلك وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية .
 
وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، تزامنا مع الموجة الحارة التى تضرب البلاد، وتحذيرات ونصائح هيئة الأرصاد للمواطنين ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:
 
1- شهد غدا الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجة الحرارة
 
2- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية
 
3- الطقس سيكون حار على السواحل الشمالية الغربية
 
4- توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا
 
5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
 
6-  تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا
 
7- الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد
 
8- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
9- يشهد الأربعاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة كبداية ذروة الموجة الحارة
 
10- ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس
 
11- ينصح بتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة على مدار اليوم
 
12- ينصح بالإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من الإفطار للسحور
 
13- التوجه لأقرب مستشفىى حال الشعور بالاجهاد الحرارة
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"احذروا يا صائمين".. موجة حارة جديدة تبدأ غدا الثلاثاء.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية يستمر لنهاية الأسبوع... والعظمى بالقاهرة تصل لـ44 درجة الخميس.. وتحذيرات بعدم التعرض للشمس

انتظام الامتحانات بجامعة عين شمس.. وكلية الحقوق تحذر الطلاب من الغش

"حقوق عين شمس": حالات الغش لم تتجاوز 25 حالة وكاميرات المراقبة ردعت الغشاشين

اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 830 عاملًا بأحد الفنادق الكبرى

الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تصل 44 درجة الخميس

الأرصاد: غدا ارتفاع بحرارة الجو.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

درجات الحراره

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

سوبر كورة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك

سوبر كورة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

الرجوع الى أعلى الصفحة