عشان تحمى نفسك.. اعرف توقعات الطقس الـ48 ساعة المقبلة وتحذيرات الأرصاد

تكون كافة أنحاء الجمهورية على موعد غدا الثلاثاء مع بداية موجة حارة تضرب كافة الأنحاء ، وذلك وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية .
وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، تزامنا مع الموجة الحارة التى تضرب البلاد، وتحذيرات ونصائح هيئة الأرصاد للمواطنين ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:
1- شهد غدا الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجة الحرارة
2- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية
3- الطقس سيكون حار على السواحل الشمالية الغربية
4- توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا
5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا
7- الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد
8- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
9- يشهد الأربعاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة كبداية ذروة الموجة الحارة
10- ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس
11- ينصح بتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة على مدار اليوم
12- ينصح بالإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من الإفطار للسحور
13- التوجه لأقرب مستشفىى حال الشعور بالاجهاد الحرارة
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