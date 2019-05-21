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عامل يشعل النار فى شقة جاره ويلقى نفسه من الطابق السابع بالوراق

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:54 م
عامل يشعل النار فى شقة جاره ويلقى نفسه من الطابق السابع بالوراق جثة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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فارق عامل الحياة نتيجة سقوطه من الطابق السابع بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السابع بالوراق.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب فارق الحياة عقب سقوطه من الطابق السابع مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتوفى أشعل النار بشقة جاره، بسبب خلافات سابقة بينهما، ثم ألقى بنفسه مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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