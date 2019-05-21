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طلاب 93 مدرسة بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ" التابلت"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:01 ص
طلاب 93 مدرسة بالإسكندرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ" التابلت" امتحانات - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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أكد مصطفى العجمى وكيل مديرية التربية والتعليم،أن الإسكندرية شهدت استقرارا فى اداء امتحانات الصف الأول الثانوى لمادة اللغة الأجنبية الثانية، وفق النظام الإلكترونى.
 
وأشار العجمى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن عدد المدارس التى تؤدى إلكترونيا اليوم قد بلغ 93 مدرسة، بزيادة 4 مدارس عن معدلات أمس فى مادة الأحياء، فيما أدى طلاب 16 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة الامتحان ورقيا.
 
يُذكر أن، عدد طلاب المحافظة قرابة 43 ألفا، يؤدون امتحانهم أمام 109 لجنة، هذا ويستعد طلاب الصف الأول الثانوى لامتحان مادة الجغرافيا غدا الأربعاء الموافق 22 من مايو الجارى.
 
 

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