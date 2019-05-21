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طلاب بأولى ثانوى: امتحنا اللغة الثانية إلكترونيا دون أعطال فى السيستم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:36 ص
طلاب بأولى ثانوى: امتحنا اللغة الثانية إلكترونيا دون أعطال فى السيستم امتحانات أولى ثانوى- ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكد طلاب بالصف الأول الثانوى العام، الانتهاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية، موضحين أنهم أدوا الامتحان إلكترونيا دون حدوث أى مشكلات أو أعطال فى السيستم.

وقال الطالب على الشريف بلجنة  مدرسة السعيدية بالجيزة، إنه تم تسجيل الدخول على منصة الامتحان بسهولة دون مشكلات وتم الاستمرار فى الإجابة عن الأسئلة المطلوبة ولم يحدث أى عطل فى سيستم الامتحان.

وأوضح الطالب، أن الأغلبية العظمى من زملائه أدوا الامتحان إلكترونيا فى المدرسة عدا طلاب المنازل والمقرر لها أن يؤدوا الامتحان ورقيا وفق ما أعلنته الجهات المسئولة عن امتحانات الصف الأول الثانوى العام.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.


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