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طلاب أولى ثانوى يواصلون امتحان نهاية العام إلكترونيا ويختبرون فى اللغة الثانية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:00 ص
طلاب أولى ثانوى يواصلون امتحان نهاية العام إلكترونيا ويختبرون فى اللغة الثانية امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب أولى ثانوى امتحان نهاية العام إلكترونيا ويختبرون اليوم الثلاثاء فى اللغة الأجنبية الثانية.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، أول أمس الأحد، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.


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