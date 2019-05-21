طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا

كتب - محمود طه حسين

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، قبل قليل، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، بينما يؤدى بعض الطلاب امتحاناتهم ورقيا فى المدارس التى لم تكتمل بنيتها التكنولوجية.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضى، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدى جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدى طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.