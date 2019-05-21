ضياء رشوان يعلن تطبيق زيادة بدل الصحفيين بدءًا من شهر مايو الحالى

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تنفيذًا للوعد الذى سبق له إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءً من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة فى شهر يوليو القادم، فإنه سيتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من شهر مايو الحالى.

وأضاف "رشوان "فى بيان له: "يسعدنى إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة فى شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنًا نسبة الزيادة بدءًا من شهر مايو الحالى مع باقى زملاءهم من أعضاء النقابة، ولا يسعنى فى النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم فى تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءًا من الشهر الحالى".