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الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:07 م
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ضبط 9 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن وتهرب الدقيق المدعم بالبحيرة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:56 م
ضبط 9 مخابز تنتج خبز ناقص الوزن وتهرب الدقيق المدعم بالبحيرة خبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط  9 مخابز بمركز كوم حمادة  لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تجميع الدقيق المدعم  لإعادة بيعه فى السوق السوداء للتربح والكسب الغير مشروع، وتم تحرير المحاضر اللازمة، فضلاً عن إغلاق أحد المخابز بمركز الدلنجات تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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حوادث البحيرة

خبز مدعم

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مديرية التموين بالبحيرة

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