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ضبط 713 هاربا من أحكام قضائية متنوعة بأسوان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:21 م
ضبط 713 هاربا من أحكام قضائية متنوعة بأسوان حبس..أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام  وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت  الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 713 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  123هاربا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 30 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

 

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 372 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و185محكوم عليهم في جنح المخالفات وثلاثة أحكام  سرقة تيار كهربائي، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم

 

 


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