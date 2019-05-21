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ضبط 7 عاطلين لقيامهم بفرض إتاوات على المواطنين بالغربية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:33 م
ضبط 7 عاطلين لقيامهم بفرض إتاوات على المواطنين بالغربية اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية
الغربيه محمد طارق
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تمكن فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى وسمنود بمحافظة الغربية، من ضبط 7 عاطلين لقيامهم بفرض الإتاوات على قائدى السيارات بمواقف الانتظار وتهديدهم بإحداث تلفيات فى مقابل تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق .

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بنتائج الحملات الأمنية التى استهدفت عددًا من مواقف الانتظار للقضاء على ظاهرة السايس ، وأسفرت عن ضبط 7 عاطلين من بينهم مسجلون خطر ولهم قضايا بلطجة سابقة، وتم تحرير محضر وجار إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات .

 

 


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