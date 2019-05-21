video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 66 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:45 ص
ضبط 66 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة سلاح-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات بكافة المحافظات.
 
ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط "220 قطعة سلاح ناري بينها 66 بندقية، 268 قضية مخدرات، 199 دراجة نارية مخالفة ، 24766 مخالفة مرورية ، 419 مخالفة مرافق ، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 75793 حكم قضائى متنوع".
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 4080 هاربا من أحكام وتحصيل 115466 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

أمن الإسكندرية يضبط 11 قضية مخدرات فى حملة أمنية مكبرة

مطاردة تجار المخدرات وحائزى الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية بالجيزة

سلطات مطار القاهرة تحرر 54 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية

سلاح

تنفيذ الاحكام

بنادق الية

جهود الامن العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة