ضبط 66 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات بكافة المحافظات.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط "220 قطعة سلاح ناري بينها 66 بندقية، 268 قضية مخدرات، 199 دراجة نارية مخالفة ، 24766 مخالفة مرورية ، 419 مخالفة مرافق ، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 75793 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.