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ضبط 4075 هاربا من أحكام وتحصيل 118456 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:48 م
ضبط 4075 هاربا من أحكام وتحصيل 118456 جنيها فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4075 هاربًا من احكام، منهم 1253 حكم جزئي، و130 حكم مستأنف، و2644 حكم فى غرامات، و40 حكمًا فى مخالفات، كما تم تحصيل 118 ألفًا و456 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


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