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ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم حكم بالمؤبد بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:55 م
ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم حكم بالمؤبد بالبحر الأحمر حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، من ضبط المدعو "احمد. ا. ف" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 10069 / 2018 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 77/2019 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنية .

 

كما تم ضبط المدعو " محمود. ق. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 13136 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 97/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه مخدرات.

 

كما تم ضبط المدعو "حسن ا م ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2761 / 2014 جنايات قسم ثان الغردقة، حصر رقم 103/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات "شروع فى سرقة ". 

 

كذلك تم ضبط 59 جنح حبس جزئي، و12 حكم جنح حبس مستأنف، و262 حكم جنح غرامات جزئية، و12 حكم جنح غرامات مستأنف، و73 حكم جنح مخالفات، بإجمالى 421 حكم .

 

كما فحصت الأجهزة الأمنية، متمثلة فى قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، 95 شقة مفروشة، و11 فندق شعبى، وأسفرت عملية الفحص عن ضبط 7 محاضر عدم إخطار عن تأجير شقق مفروشة، كما تم ضبط مخالفة بأحد الفنادق شعبية، حيث تم الكشف عنهم جنائيا وسياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى إشتباهات .

 


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