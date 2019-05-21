ضبط 250 قضية تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين من شن حملة على الاسواق والمحلات التجارية وذلك فى إطار جهود أحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة .
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً يفيد ضبط 250 قضية تموينية خلال حملات شنتها مباحث التموين بمراكز نجح حمادى، بفرشوط والوقف ، ودشنا وقفط وقوص اسفرت عن ضبط قضايا تلاعب بالأسعار ، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم مطابقة الاوصاف والأوزان، وتصرف في دقيق المخابز.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محاضر بالوقائع واخطرت النيابة.
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