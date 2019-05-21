ضبط 250 قضية تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً يفيد ضبط 250 قضية تموينية خلال حملات شنتها مباحث التموين بمراكز نجح حمادى، بفرشوط والوقف ، ودشنا وقفط وقوص اسفرت عن ضبط قضايا تلاعب بالأسعار ، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم مطابقة الاوصاف والأوزان، وتصرف في دقيق المخابز.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محاضر بالوقائع واخطرت النيابة.



