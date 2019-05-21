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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:44 م
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ضبط 250 قضية تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:40 م
ضبط 250 قضية تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا حملات تموينيه - أرشيفيه
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين من شن  حملة على الاسواق والمحلات التجارية  وذلك فى إطار جهود أحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة .
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى  أخطاراً يفيد ضبط 250 قضية تموينية خلال حملات شنتها مباحث التموين بمراكز نجح حمادى، بفرشوط والوقف ، ودشنا وقفط وقوص  اسفرت عن ضبط قضايا تلاعب بالأسعار ، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم مطابقة الاوصاف والأوزان،  وتصرف في دقيق المخابز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محاضر بالوقائع واخطرت النيابة.

 

 


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