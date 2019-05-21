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ضبط 16 تاجر مخدرات و6 أسلحة نارية فى حملة موسعة بكفر شكر والقناطر الخيرية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:32 م
ضبط 16 تاجر مخدرات و6 أسلحة نارية فى حملة موسعة بكفر شكر والقناطر الخيرية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون فى نطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات و6 قطع أسلحة، وكميات متنوعة من المواد المخدرة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بالقبض على 16 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام بنها والخانكة وكفر شكر والقناطر الخيرية، وضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عبارة عن كيلو جرام من الحشيش و500 جرام من الهيروين، ومبالغ مالية، و6 أسلحة نارية غير مرخصة.

وحررت الأجهزة الأمنية محاضر ضبط بالوقائع المختلفة، والتجار والمضبوطات من المخدرات والأسلحة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 


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القليوبية

القبض على 16 تاجر مخدرات

مدير امن القليوبية

القناطر الخيرية

تجار مخدرات

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