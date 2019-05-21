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ضبط 115 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:43 ص
ضبط 115 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين عبر الإنترنت موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط 115 قضية ابتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.
 
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.
 
أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (115) قضية (ابتزاز مادى - نصب على المواطنين - ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
 
 

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ابتزاز

حملات امنية

جرائم الابتزاز

الانترنت

الداخلية

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