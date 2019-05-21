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ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام بمفرمة بالخانكة فى القليوبية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:56 م
ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام بمفرمة بالخانكة فى القليوبية لحوم- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتورة أمل العسيلي مدير المديرية، وتحت إشراف الدكتور ناصر أبو سنة مدير عام المجازر بالمديرية، حملة لمتابعة الاسواق والشوادر في شهر رمضان، أسفرت عن ضبط نصف طن دهون ومصنعات لحوم  غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها تغيير بالمواصفات بمفرمة لجوم بمنطقة القلج بالخانكة. 
 
وفي هذا السياق أكد الدكتور ناصر أبو سنة، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن تم شن حملة بالتنسيق مع مباحث مديرية التموين بالمحافظة تم خلالها ضبط نصف طن دهون ومصنعات لحوم بمفرمة بمنطقة القلج بالخانكة، كما تم شن حملة بالتنسيق مع إدارة حي غرب شبرا الخيمة على المطاعم والاسواق وتم تحرير محضران ذبح خارج السلخانة.
 
وأضاف "ابو سنة"، أن المديرية تكثف من الحملات خلال الشهر الجاري لضبط الأسواق خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعريضها للخطر ولجشع التجار.

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