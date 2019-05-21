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الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:08 م
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ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة للطب البيطرى بحلوان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:15 م
ضبط لحوم غير صالحة خلال حملة للطب البيطرى بحلوان لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان جنوب القاهرة، أنه تم تنفيذ حملة على محال اللحوم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، للتفتيش على المحال والرقابة على صلاحية الأغذية. 
 
وأضاف رئيس حى حلوان أن الحملة أسفرت عن إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة، وتحرير عدد من المحاضر، حيث تم تحرير محضر بمنطقة سوق المساكن الاقتصادية والحرزعبارة عن كبدة مجمدة مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر بمنطقة حلوان لأحد المطاعم والحرز عبارة عن 95 كجم لحم مفروم متبل حوواشى بعد ورود نتائج الفحص المعملي تؤكد عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمى والعد البكتيرى بها أعلى من الحدود المسموح بها وإيجابية للفصيلة الخيلية.
 
وأشار إلى أنه تم الإعدام بحرقه المجزر الآلى بالبساتين، تنفيذا للقرار النيابه المختصه بالإعدام. 
 
 
 
 
 

 


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لحوم فاسدة

التموين

الطب البيطرى

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