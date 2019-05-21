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ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال بحوزتهما سلاح ومخدرات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:53 ص
ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال بحوزتهما سلاح ومخدرات مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

 

واستهدفت أجهزة الأمن المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال " مما أسفر عن ضبط عاطلين مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان لإتجارهما فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة ، وذلك أثناء تواجدهما بمنطقة مساكن عثمان دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار ، 70 جرام من مخدر الهيروين ، ميزان حساس، هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما والميزان للتجزئة وإستخدام والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

 

 


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السحر والجمال

ضبط مسجلين خطر

خارجين عن القانون

عناصر إجرامية

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